وفدا سورية و فرنسا ضمن وفود الشرف على منتدى يالطا في القرم

جهينة نيوز:

أفاد نائب رئيس اللجنة التنظيمية لمنتدى يالطا الاقتصادي الدولي، أندريه نازاروف، اليوم الجمعة، أنه من المخطط منح وفدي سورية و فرنسا إلى المنتدى صفة وفود شرفية.

وقال نازاروف، خلال جلسة اللجنة التنظيمية لمنتدى يالطا الاقتصادي الخامس: :"في عام 2019 نقترح منح هذا الوضع لوفدين أجنبيين، أحدهما وفد من فرنسا… وآخر من الجمهورية العربية السورية".

ويعقد منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، العام المقبل في الفترة ما بين 17 إلى 20 نيسان/ أبريل.

ويعتبر منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، حدثا دوليا ينعقد كل عام في شبه جزيرة القرم، لمناقشة القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية.

وتنظم هذا اللقاء الاقتصادي حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا الاقتصادي، بدعم الإدارة الرئاسية الروسية.

وكان وفداً سورياً قد زار القرم لأول مرة في نيسان/ أبريل 2018، للمشاركة في الفعاليات الرابعة لمنتدى يالطا الاقتصادي الدولي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل.

سبوتنك