الأرصاد الجوية تحذر من حدوث السيول في الوديان المنحدرات

جهينة نيوز:

تستمر درجات الحرارة أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد وخاصة فوق المناطق الجنوبية والقلمون والبادية ويحذر من حدوث السيول في الوديان والمنحدرات والرياح متقلبة إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 16-11

المنطقة الجنوبية 15-10

المرتفعات الجبلية 13-5

المنطقة الوسطى 18-11

المنطقة الساحلية 23-13

المنطقة الشمالية 18-10

منطقة الجزيرة 20-12

المنطقة الشرقية 21-14

منطقة البادية 20-12