رامي صبري نادم على مصافحة عمرو دياب..؟

جهينة نيوز:

عبر الفنان المصري رامي صبري في مقابلة تلفزيونية عن حزنه ، بسبب تصرف بدر من زميله الفنان عمرو دياب خلال لقائهما في حفل زفاف نجل المنتج محسن جابر الشهر الماضي.

وذكر صبري بأنه عندما صعد على المسرح لمصافحة محسن جابر ونجله خلال غناء الهضبة على المسرح ، وقف بجواره ليصافحه حالما ينتهي من الغناء ، ولكن دياب رد المصافحة ببرود مردداً في المايك "أهلا ياحبيبي".

وأكد صبري بأنه على علاقة جيدة بعمرو دياب لكنه لايفهم سبب تصرفه بهذه الطريقة ، ولفت أنه نادماً على مصافحته له أمام الحضور الذين تفاجؤوا من تصرف دياب.