رامي صبري نادم على مصافحة عمرو دياب..؟

الجمعة, 9 تشرين الثاني 2018 الساعة 18:48 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

رامي صبري نادم على مصافحة عمرو دياب..؟

جهينة نيوز:

عبر الفنان المصري رامي صبري في مقابلة تلفزيونية عن حزنه ، بسبب تصرف بدر من زميله الفنان عمرو دياب خلال لقائهما في حفل زفاف نجل المنتج محسن جابر الشهر الماضي.

وذكر صبري بأنه عندما صعد على المسرح لمصافحة محسن جابر ونجله خلال غناء الهضبة على المسرح ، وقف بجواره ليصافحه حالما ينتهي من الغناء ، ولكن دياب رد المصافحة ببرود مردداً في المايك "أهلا ياحبيبي".

وأكد صبري بأنه على علاقة جيدة بعمرو دياب لكنه لايفهم سبب تصرفه بهذه الطريقة ، ولفت أنه نادماً على مصافحته له أمام الحضور الذين تفاجؤوا من تصرف دياب.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا