تعرض موكب رئيسة الوزراء البريطانية لحادث سير

جهينة نيوز:

تعرض موكب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لحادث سير في بلجيكا، ما أسفر عن إصابة شرطيين.

وكان تشارلز ميشيل، رئيس وزراء بلجيكا، أيضا في نفس الموكب الذي تعرض للحادث.

وذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن الحادث وقع على الطريق السريع، بينما كانت ماي وميشيل في طريقهما إلى مقبرة سان سيمفوريان في مونس.

إذ اصطدمت دراجتين ناريتين بالسيارة الذي تنقل ماي وميشيل، وتم نقل الضباط إلى المستشفى. ولم يصب أي من رئيسي الوزراء في الحادث.

ووصف المتحدث باسم ميشيل الحادث بأنه "حادث مؤسف".

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه تيريزا ماي محادثات في بلجيكا، اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.