بريطانيا تحتجز قاربا لمهاجرين إيرانيين عند سواحل المانش

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الجمعة، أن قوات خفر السواحل احتجزت قاربا يحمل سبعة مهاجرين إيرانيين، عند سواحل بحر المانش.

جاء في بيان للداخلية البريطانية: "في صباح يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعترض خفر السواحل قاربا لمجموعة من المهاجرين في نفق بحر المانش، وتم العثور على سبعة مهاجرين على متن القارب، الذين قالوا أنهم من إيران، وقد تم تقديم المساعدة لهم، واستجوابهم من قبل موظفي دائرة الهجرة".

وأكد متحدث باسم المكتب الصحفي لخفر السواحل البريطانية احتجاز القارب.

وقال المكتب الصحفي في بيان: "يتعاون خفر السواحل مع مصلحة مراقبة الحدود في التحقق من الحادث الذي وقع في المضيق. وتجري قبل وزارة الداخلية تحقيقا في الحادث".

وتم العثور على القارب حوالي الساعة 2:00 بالتوقيت المحلي (5.00 بتوقيت موسكو)، حيث تم إرسال سفينة إنقاذ تابعة لخفر السواحل في غضون نصف ساعة، في الوقت الذي ذكرت فيه خدمات الإسعاف المحلية أن لا شيء يهدد صحة المتواجدين على متن القارب.