العدوان يستهدف مصانع تموينية في الحديدة

الجمعة, 9 تشرين الثاني 2018 الساعة 17:51 | سياسة, عربي

العدوان يستهدف مصانع تموينية في الحديدة

جهينة نيوز:

استهدفت قوى العدوان السعودي – الاميركي بعدد من الغارات وقذائف المدفعية اليوم الجمعة، مصنع يماني بالحديدة ما تسبب بأضرار فادحة في معدات وأقسام المصنع.

وأفادت وسائل اعلام محلية أن طيران العدوان وبالتزامن مع قصف مدفعي للمرتزقة، استهدف بعدة غارات مصنع يماني التابع لمجموعة “إخوان ثابت” في مديرية الحالي.

وذكر أن أضرار بالغة لحقت بالمصنع ومعداته جراء الاستهداف المباشر له من قبل العدوان بالغارات والمدفعية.

وكان تعرض مصنع يماني لقصف جوي من طيران العدوان في نهاية شهر مارس 2015م ما تسبب في استشهاد 38 وإصابة 82 من عمال المصنع بالإضافة الى تدمير جزاء كبير من أقسام


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا