العدوان يستهدف مصانع تموينية في الحديدة

جهينة نيوز:

استهدفت قوى العدوان السعودي – الاميركي بعدد من الغارات وقذائف المدفعية اليوم الجمعة، مصنع يماني بالحديدة ما تسبب بأضرار فادحة في معدات وأقسام المصنع.

وأفادت وسائل اعلام محلية أن طيران العدوان وبالتزامن مع قصف مدفعي للمرتزقة، استهدف بعدة غارات مصنع يماني التابع لمجموعة “إخوان ثابت” في مديرية الحالي.

وذكر أن أضرار بالغة لحقت بالمصنع ومعداته جراء الاستهداف المباشر له من قبل العدوان بالغارات والمدفعية.

وكان تعرض مصنع يماني لقصف جوي من طيران العدوان في نهاية شهر مارس 2015م ما تسبب في استشهاد 38 وإصابة 82 من عمال المصنع بالإضافة الى تدمير جزاء كبير من أقسام