حقيقة الوضع الصحي لمحمد عبده!

جهينة نيوز

أثار غياب المطرب السعودي محمد عبده عن احتفالات زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان وولي عهده، للمناطق الشمالية، قلقا من جانب جمهورها بشأن حالته الصحية.

و طمأن قسم إدارة الأعمال والحفلات في قناة "روتانا" جمهور محمد عبده على صحته، مؤكدا أنه بصحة جيدة ولا يمر بأي أزمة صحية كما أشيع، وأنه سافر إلى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل إجراء فحوصات روتينية.

وأكد المدير التنفيذي لقسم إدارة الأعمال والحفلات بشركة قناة "روتانا"، شربل دوميط، لبرنامج "إنسايدر بالعربي" على فضائية دبي، أن محمد عبده بصحة جيدة، وأنه تغيب عن حفلات المناطق الشمالية، بمناسبة زيارة العاهل السعودي لها، نظرا لتواجده في تلك الفترة خارج المملكة، لإجراء فحوصات طبية في باريس.

وأوضح دوميط أنه من الصعب على محمد عبده الشهير بـ "فنان العرب"، تغيير موعد زيارة الطبيب للمشاركة في أي فعالية، كون أن طبيبه الأمريكي يتواجد عادة لمدة قصيرة في باريس، وأنه منذ الأزمة الصحية السابقة لمحمد عبده، فإنه حريص على عدم تفويت هذه الفحوصات للاطمئنان على صحته.

وكان محمد عبده كشف عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، عن سبب عدم مشاركته في احتفالات الزيارة التاريخية، التي يقوم بها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إلى المناطق الشمالية.

واعتذر الفنان السعودي عن المشاركة في الاحتفالات التي تتزامن مع زيارة الملك سلمان وولي عهده إلى مناطق القصيم وحائل وعرعر، لظروفه الصحية التي أجبرته على التواجد خارج المملكة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وقال فنان العرب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إلى أحبتي جمهور الفنون والثقافة يؤسفني عدم اشتراكي في الفرحة الوطنية بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للمناطق الشمالية وذلك لتواجدي خارج المملكة حتى العاشر من شهر نوفمبر ٢٠١٨ للعلاج. الفنان محمد عبده".