قوات الاحتلال تصيب عشرات الفلسطينيين وتعتقل آخرين غرب رام الله

جهينة نيوز

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الجمعة بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين أثناء تأديتهم صلاة، على أراضيهم المهددة بالمصادرة في المنطقة المعروفة باسم " الريسان" غرب رام الله.

واعتقل جيش الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من ذات المكان وأبعدهم من هناك، كما أطلق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المدمع، حين اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين في جبل الريسان شرق رام الله".

وأضاف الهلال الأحمر، في بيان مقتضب: "استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الطبية واعتدت عليهم إلى جانب الطواقم الصحفية، وأطلقت الرصاص على سيارة إسعاف".

وكانت القوى الوطنية الفلسطينية دعت الفلسطينيين للمشاركة في صلاة الجمعة على الأراضي التي تستعد إسرائيل للسيطرة عليها غرب رام الله لصالح شق طرق تربط المستوطنات في تلك المنطقة مع بعضها.