هطولات مطرية غزيرة على دمشق والمنطقة الجنوبية حتى الأحد المقبل

جهينة نيوز

شهدت دمشق وريفها والمناطق الجنوبية منذ صباح اليوم هطولات مطرية متفاوتة الغزارة يتوقع أن تستمر خلال ساعات المساء والليل مترافقة بالرعد حتى يوم الأحد المقبل.

وبين المتنبئ الجوي رضوان عيسى في تصريح لـ سانا أنه منذ ساعات الصباح الأولى تأثرت البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة يتركز على المنطقة الجنوبية ودمشق وأدى إلى هطولات مطرية بلغت في دمشق 3ر3 ملم وفي ريف دمشق ب حينة 4 ملم وفي صحنايا 5ملم.

وأشار عيسى إلى أن الهطولات خلال ساعات المساء والليل ويوم غد ستكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا وخاصة في المناطق الجنوبية والبادية والقلمون محذرا من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات.

وأوضح عيسى أن الفعالية الجوية مستمرة حتى يوم الأحد المقبل ويكون الطقس غائما ماطرا على فترات ويمتد الهطل ليشمل المناطق الساحلية والشمالية لافتا إلى أن الجو يميل للاستقرار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.