الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين ويوقع 5 قتلى على محور الزلاقيات بريف حماة

جهينة نيوز

قضت وحدة من الجيش السوري على عدد من إرهابيي ما يسمى “كتائب العزة” في كمين محكم على محور الزلاقيات بريف حماة الشمالي وذلك ردا على اعتداءاتهم على نقطة عسكرية على المحور ذاته بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.

ونقلا عن سانا أنه ردا على قيام إرهابيي تنظيم “كتائب العزة” المنتشرين في مزارع الدحروج جنوب غرب بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي بالاعتداء على نقطة عسكرية في محيط قرية الزلاقيات بالرصاص المتفجر نفذت وحدة من الجيش كمينا ضد مجموعة إرهابية من التنظيم قرب محور الزلاقيات زلين أسفر عن مقتل 5 من أفرادها وإيقاع عدد من المصابين وتدمير ما بحوزتهم من الأسلحة والذخائر.

و عرف من الإرهابيين القتلى راضي رجوب قائد عسكري في كتائب العزة وحسين حسن الحسن وعبد الستار العناد الفيصل وأسامة محمد الوحيد وهشام الصالح.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس الأول قتلى ومصابين في صفوف مجموعات إرهابية بعضها تابع لـ “الحزب التركستاني” حاولت التسلل باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط بلدة المصاصنة بالريف الشمالي لحماة.