أرامكو السعودية: العلاقة مع روسيا ستبلغ آفاقا جديدة

جهينة نيوز

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية المنتجة للنفط اليوم الجمعة إن علاقة الشركة مع روسيا ستنمو في الوقت الذي يمضي فيه الجانبان قدما في مشاريع تعاون.

وقال الناصر خلال وضع حجر الأساس لمركز بحثي جديد لأرامكو السعودية لتقنيات قطاع المنبع في موسكو ”المناقشات الجارية مع عدة مؤسسات رائدة ومرموقة في قطاع الطاقة الروسي من شأنها أن تنقل علاقاتنا التجارية المشتركة مع روسيا وشركات الطاقة الرئيسة بها، إلى آفاق جديدة“.

جاءت تصريحات الناصر في بيان للشركة نشرته رويترز.

وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت عن الناصر قوله في وقت سابق إنه يعتزم بحث شراء حصة في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي التابع لنوفاتك الروسية مع رئيس الشركة في موسكو يوم الجمعة.