ربا المأمون "فتاة تركية" في عطر الشام

الجمعة, 9 تشرين الثاني 2018 الساعة 13:15 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

ربا المأمون

جهينة نيوز:

بدأت الممثلة ربا المأمون بتصوير مشاهدها في مسلسل عطر الشام بجزئه الرابع ، وهو من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني.

وكشفت المأمون عن تفاصيل الشخصية التي تؤديها في المسلسل ، وهي شخصية جديدة قادمة من تركيا ، تتعامل بغرور وفوقية مع سكان حارتها.

وأعربت المأمون عن سعادتها بهذه المشاركة ، لأنها تفضل دائماً أداء شخصيات جديدة على أن تشارك كبديلة لشخصية ظهرت في أجزاء العمل السابقة.

ونذكر من المشاركين المنضمين إلى النسخة الجديدة من العمل سعد مينة ، تولاي هارون ، صفاء رقماني ، مروة الأطرش ، رشا إبراهيم ، ريام كفارنة ، أيمن بهنسي ، كناز سالم.


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