الفنانة الكويتة مرام البلوشي : أنا مع تعدد الزوجات

جهينة نيوز:

أثارت الممثلة الكويتية مرام البلوشي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن صرحت بإحدى مقابلاتها التلفزيونية برأيها حول قضية تعدد الزوجات.

فأكدت على حد تعبيرها.."أنها مع شرع الله في تعدد الزوجات ، ولأن الله ليس ظالم ، وشرع للرجل بتعدد الزوجات فالله لن يكون فيه ظلم أبداً".

وتلقت البلوشي الكثير من الانتقادات الجارحة والتعليقات السلبية على تصريحها خاصةً من الفتيات ، أما الرجال فكانت تعليقاتهم إيجابية واتفقوا معها في الأمر.

يذكر أن الفنانة مرام البلوشي هي شقيقة الفنانة هند البلوشي ، ولها أعمال فنية متعددة في مجال الدراما الخليجية.