الفنان زين العمر يغرد لآخر مرة ويقرر الهجرة إلى كندا

جهينة نيوز:

أتخذ الفنان اللبناني زين العمر قراراً بالهجرة إلى كندا برفقة عائلته ، وذلك ما أعلنه لمتابعيه على صفحته في موقع تويتر.

فقام العمر بنشر تغريدة جاء فيها : من بعد تفكير كتير وصلت لقرار .. أول شي بعتذر من كل شخص زعل مني أو من أي شي كتبتو بحياتي.

وأضاف : تاني شي لأنو حلمت بوطن بحبو أكتر من حياتي ، ضحيت كل عمري كرمال لبنان ورح ضل كل عمري أعبد لبنان ، إنما لأنو ماعم نقدر نغير شي قررت أرجع على كندا مع ولادي ورح يبقى لبنان بدمي.

و ودع زين العمر متابعيه قائلاً : شكراً لكل المحبين ، فرحنا سوا بالتواصل مع بعض كل الحب للجميع ، وهذه آخر تغريدة لي.