قائد ميداني يروي تفاصيل عملية تحرير مختطفي السويداء

جهينة نيوز:

كشف قائد ميداني عن تفاصيل العملية البطولية التي نفذها الجيش السوري في منطقة حميمة شمال شرق تدمر وحرر من خلالها جميع المختطفين الذين اختطفهم إرهابيو "داعش"من محافظة السويداء قبل أسابيع.

وقال القائد الميداني في تصريح للصحفيين في تدمر: بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن أماكن وجود النساء والأطفال الذين اختطفهم إرهابيو “داعش” من السويداء تم التحقق بأن التنظيم التكفيري يقوم بنقلهم من مكان لآخر بشكل مستمر بغية التمويه على أماكن احتجازهم.

ولفت القائد الميداني إلى أنه بناء على هذه المعلومات ونتائج الرصد والاستطلاع الدقيق لأماكن تحرك الإرهابيين الذين يحتجزون المختطفين ومحاور تسللهم بين سورية والعراق تم وضع خطة محكمة ودقيقة جدا حيث نفذت مجموعة من الجيش عملية عسكرية أمنية نوعية قرب ارتوازية النقش في منطقة حميمة شمال شرق مدينة تدمر.

وأشار القائد الميداني إلى أن العملية أدت إلى تحرير المختطفين وقتل 8 إرهابيين بعضهم من جنسيات أجنبية وإلقاء القبض على إرهابي آخر والسيطرة على 3 سيارات كانت بحوزة الإرهابيين وتدمير عدد آخر من السيارات مؤكدا عدم وقوع أي خسائر في صفوف المجموعة التي نفذت العملية .

و في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قدمت الدعم اللازم للجيش السوري في عمليته الخاصة لتحرير تحرير 19 مدنيا من مختطفي السويداء ، كانوا رهائن احتجزهم إرهابيو تنظيم "داعش" لأكثر من 3 أشهر.

ووصل المختطفون المحررون بعد منتصف الليلة الماضية إلى السويداء حيث وجهوا الشكر والتحية للجيش العربي السوري على تحريرهم مؤكدين أن ثقتهم بالجيش لم تتزحزح وكانوا على يقين تام بأن الجيش قادم لتخليصهم من براثن إرهابيي داعش.

وتم في العشرين من الشهر الماضي بجهود الجهات المعنية تحرير دفعة من النساء والأطفال الذين اختطفهم إرهابيو تنظيم داعش من قرية الشبكي بريف السويداء الشرقي.

وكانت قرى في ريفي المحافظة الشرقي والشمالي تعرضت في الـ 25 من تموز الماضي لهجمات إرهابية بالتزامن مع عمليات إرهابية انتحارية في مدينة السويداء تسببت بارتقاء عدد من الشهداء وخطف عدد من المدنيين جلهم من النساء والأطفال.