رونالدو يتصدر قائمة الفيفا لـ"الأكثر تألقا" على ملعب سوتشي في مونديال روسيا

جهينة نيوز:

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، التصويت الذي طرحه الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبين الأكثر تألقا خلال مونديال روسيا على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي.

وتضم القائمة كلا من رونالدو قائد المنتخب البرتغالي لتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال مباراة البرتغال وإسبانيا في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات (3-3)، والألماني توني كروس الذي سجل هدف الفوز القاتل للمانشافت على السويد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات (2-1)، والأوروغوياني إيدينسون كافاني الذي سجل ثنائية الفوز لمنتخب بلاده في شباك البرتغال في الدور الثاني من المونديال (2-0)، والبيروفي باولو غيريرو الذي صنع الهدف الأول وسجل الهدف الثاني لبلاده في شباك أستراليا ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات (2-0) وهو الفوز الوحيد للبيرو في تاريخ نهائيات كأس العالم.

ويتصدر رونالدو التصويت بـ64 %، يليه كروس بـ18 %، وكافاني بـ15 %، وغيريرو بـ3 %.

واستضافت روسيا كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها بين 14 يونيو و15 يوليو الماضيين، وجرت مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة، وحقق المنتخب الروسي أفضل نتيجة له بوصوله لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي للمونديال، بينما توج باللقب منتخب فرنسا بعد تغلبه على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية بنتيجة 4-2.

المصدر RT