الامن التركي يأمر بالقبض على عسكريين لهم صلات مع "غولن"!

الجمعة, 9 تشرين الثاني 2018 الساعة 12:44 | سياسة, عالمي

الامن التركي يأمر بالقبض على عسكريين لهم صلات مع

جهينة نيوز

أمرت السلطات الأمنية التركية اليوم الجمعة بالقبض على عسكريين أتراك للتحقيق معهم بشأن معلومات حول صلتهم برجل الدين فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أمرت السلطات باحتجاز 103 عسكريين أتراك للاشتباه في صلتهم بفتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب في منتصف عام 2016.

وقالت الأناضول إن الشرطة ألقت القبض على 74 شخصا حتى الآن في إسطنبول

وذكرت الوكالة أن جميع المشتبه بهم مازالوا في الخدمة وبعضهم برتبة كولونيل. وأضافت أن تحقيقا أظهر أنهم تواصلوا عبر خطوط هاتف أرضية وهواتف عامة.

ويتهم معارضون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة، بينما تقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.


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