خارجية الاحتلال تتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر بالبحرين

جهينة نيوز

تلقت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية هذا الأسبوع دعوة رسمية من البحرين لمشاركة وزير الاقتصاد ايلي كوهين بمؤتمر مهني في المنامة مطلع العام القادم.

وأشارت قناة i24News اليوم الجمعة نقلا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية أن "الخارجية الإسرائيلية أكدت تلقيها الدعوة لحضور وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهين إلى مؤتمر Startup Nations Ministerial الذي ستستضيفه المنامة، والذي من المتوقع أن يجمع مسؤولين رفيعي المستوى من كافة أنحاء العالم".

ونقلت القناة عن شخص قالت إنه "أمير قبائل بني كليب التغلبية" ويدعى حاتم آل كليب تأكيده أن "الزيارة ستكون إلى البحرين"، نافيا في الوقت ذاته أن تكون الزيارة "محاولة من السعودية لجس نبض الشارع العربي بشأن التطبيع مع إسرائيل".

وسبق ونقلت "يديعوت أحرونوت"، عن مصادر أمريكية لم تذكر اسمها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم زيارة دول خليجية أخرى، استكمالا لزيارته لسلطنة عمان أواخر الشهر الماضي.

وحلّ نتنياهو في 26 أكتوبر تشرين الاول وفي خطوة مفاجئة، بعُمان والتقى السلطان قابوس بن سعيد في أول زيارة له إلى بلد عربي لا تربطه علاقات بتل أبيب.

وقالت الصحيفة، إن الهدف من الزيارات الإسرائيلية الجديدة لدول عربية أخرى، هو محاولة من قبل سلطات تل أبيب لاستغلال الأجواء الدبلوماسية الإيجابية التي خلقتها زيارته لسلطنة عمان، وإقامة علاقات علنية جديدة مع دول خليجية أخرى.

وكثيرا ما أشاد نتنياهو مؤخرا بالـ"تطبيع"، وأكد في محافل كثيرة أن "العلاقات مع الدول العربية أكبر من أي وقت مضى في تاريخ إسرائيل، وتل أبيب تنعم بعلاقات سرية مع دول إسلامية كثيرة".

جدير بالذكر أن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، امتدح بدوره الأسبوع الماضي نتنياهو في تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "رغم الخلاف القائم، إلا أن لدى السيد بنيامين نتنياهو موقفا واضحا لأهمية استقرار المنطقة، ودور المملكة العربية السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار".