ماراثون “بدنا نركض لبسمة” دعما لأطفال السرطان

جهينة نيوز

انطلق صباح اليوم ماراثون “بدنا نركض لبسمة” لدعم الأطفال المصابين بالسرطان من فندق الشيراتون بدمشق ليكون الأخير أيضا محطته الأخيرة حيث ينضم المشاركون إلى فعاليات ترفيهية وفنية.

وتتوزع محطات الماراثون الذي تنظمه جمعية دعم الأطفال المصابين بالسرطان “بسمة” بين فندق الشيراتون ثم طريق الربوة باتجاه مشفى الأطفال وصولا إلى ساحة المواساة ومنها إلى أوتوستراد المزة وساحة الأمويين والعودة إلى فندق الشيراتون ليقطع المشاركون بذلك مسافة نحو 5 كيلو مترات.

وينضم المشاركون في فندق الشيراتون بدمشق إلى حفل فني وفعاليات وأنشطة ترفيهية حسب بيان لجمعية بسمة نشرته في صفحتها على فيسبوك.

والماراثون هو الفعالية الثانية للجمعية خلال العام الجاري بعد حملة “عادت الابتسامة” في شباط الماضي والتي تضمنت 28 طريقة لدعم أطفال السرطان ماديا ومعنويا وأعلنت حينها نتائج دراسة شملت بيانات أطفال تلقوا العلاج في وحدة بسمة التخصصية بمشفى البيروني الجامعي بين عامي 2009 و2013 وأظهرت نسب شفاء وصلت إلى 50 بالمئة في مختلف أنواع السرطان.

وجمعية بسمة منظمة أهلية تطوعية تأسست في نيسان 2006 بهدف تحسين واقع الخدمات الطبية المقدمة للأطفال المصابين بالسرطان وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي لهم ولأسرهم خلال فترة العلاج بالتوازي مع نشر التوعية المجتمعية حول المرض.