"تابوت عملاق" يبحر في مياه المحيط المتجمد الجنوبي منذ 18 عاما

جهينة نيوز

اكتشف علماء "ناسا" أمرا غريبا بالقرب من جرف روس الجليدي في المحيط المتجمد الجنوبي.

وأعلن الباحثون في وكالة الفضاء "ناسا" أنهم وجدوا جرفا جليديا عملاقا على شكل تابوت، يبحر في المحيط منذ 18 عاما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الجرف الجليدي يبحر في رحلته الأخيرة، إذ أنه يتجه إلى المياه الدافئة ويذوب تدريجيا. ولاحظت الصحيفة أن الجرف الجليدي في الصور مغطى بالغيوم، ما يجعله يبدو مخيفا.

وأشارت "ناسا" إلى أن الجرف الجليدي حصل على هذا الشكل لأسباب طبيعية بسبب إبحاره الطويل في المحيط، إذ تقوم المياه بكسر أجزاء منه، كما تفعل المطرقة بالمعدن.

وقال عالم الجليد في "ناسا" كريس شومان: "شكل التابوت — مجرد مصادفة. إذ أخذنا بالاعتبار رحلته خلال 18 عاما ونصف العام، يمكننا فقط أن نخمن حول القوى، التي أثرت على الجرف بعد رحلة طويلة حول القطب الجنوبي".

ويؤكد علماء الجليد في وكالة "ناسا" إن الجزء الأكبر من جليد القطب الجنوبي سيختفي، نتيجة ذوبان الجليد بعد 30-40 عاما.

كما أفادت الأنباء أن وزن جليد القطب الجنوبي انخفض 3 تريليونات طن منذ عام 1992.

وقد اكتشف الباحثون سابقا جرفا جليديا بحواف مستقيمة، وهي ظاهرة غريبة، لم يتم تسجيل مثلها منذ عشرات السنين.