توقف عمليات التفكيك بمواقع الصواريخ في كوريا الشمالية

جهينة نيوز

أعلن موقع "38 نورث" الأمريكي أن صور الأقمار الاصطناعية كشفت عن عدم وجود أي عمليات تفكيك منذ شهر أغسطس اب الماضي في موقع اختبارات محركات الصواريخ ومنصة الإطلاق في كوريا الشمالية.

وأكد موقع "38 نورث" الأمريكي الكوري الجنوبي المشترك، على عدم وجود أي نشاط في الصورة التي التقطت عبر الأقمار الصناعية في 31 أكتوبر تشرين الاول الماضي، وأن ما تم تفكيكه لا يزال في مكانه في موقع اختبارات محركات الصواريخ ومنصة الإطلاق.

وأظهرت الصورة أيضا معدات جديدة بالموقع يعتقد أنها مخصصة لنظام التهوية تم تركيبها على سطح مستودع تخزين الوقود والمؤكسدات.

وأشار الموقع إلى عجز الصور الملتقطة حتى نهاية شهر أكتوبر، عن تقديم تفاصيل تمكن من التمييز بين أجزاء السطح المدمرة والمعدات الجديدة التي تم تركيبها بين شهري يونيو ويوليو لهذا العام حسبما افادت قناة روسيا اليوم.

وسبق أن تعهدت كوريا الشمالية بإغلاق موقع اختبار وقاعدة إطلاق صواريخ في منطقة دونغ تشانغ-لي في إشارة منها إلى الالتزام بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وكان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وأحد كبار المسؤولين من كوريا الشمالية في نيويورك الخميس الماضي لاستكمال المفاوضات والتحضير للمفاوضات القادمة بين ترامب وكيم.

ولكن تم تأجيل اللقاء لأسباب علق عليها الطرف الأمريكي بأنها مشاكل تتعلق بتنظيم المواعيد.