قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في الموصل

جهينة نيوز

أشار المركز الإعلامي الأمني في العراق، إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 أخرين حصيلة التفجير الذي نجم عن سيارة مفخخة قرب أحد المطاعم في الجانب الأيمن من محافظة نينوى شمالي البلاد.

وأكد المركز أن "التفجير وقع عند تقاطع سوق المعاش، بالقرب من مطعم (أبو ليلى) في الجانب الأيمن من الموصل، وأسفر عن وقوع إصابات عديدة، ونقل بعض الجرحى إلى قسم الطوارئ في المستشفى الجمهوري في المدينة".

ولم تعلن أي جهة لحد الآن مسؤوليتها عن الحادث.

وطوقت القوات الأمنية مكان الحادث وباشرت في التحقيقات لمعرفة أسبابه والجهة التي تقف وراءه.

روسيا اليوم