خطيبة خاشقجي "مصدومة" وتتحدث عن جثته!

جهينة نيوز

قالت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، إن قتلته حرموا عائلته وذويه من دفنه في المدينة المنورة كما أوصى.

وجاء ذلك في تغريدة عبر حساب منسوب إلى خديجة جنكيز على "تويتر" ونقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، مساء امس الخميس، مرفقة بصورة خطيبها، تعليقا على الادعاءات التي تحدثت عن إخفاء جسد الإعلامي السعودي عبر إذابته عقب قتله.

وأوضحت: "أنا عاجزة عن إيجاد الكلمات للتعبير عن شعوري بالصدمة وبالأسى لسماع خبر إذابة جسدك يا جمال! بالأحماض بعدما قتلوك وقطعوك! وحرماننا من الصلاة عليك ودفنك في المدينة المنورة كما أوصيت، كما تستحق، وكما نستحق".

وتساءلت: "أهؤلاء القتلة ومن أمرهم بشر؟ رحماك يا ربي. أطالب بالحقيقة وبالعدالة".

يذكر أن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح في وقت سابق، بأنه لا أمل في العثور على جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشار أقطاي في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية، إلى أنه لا حاجة للبحث عن جثة الصحفي المقتول، إذ لم يعد لها وجود لأنها أذيبت باستخدام مادة حمضية.

لكن في الوقت نفسه، أكد مصدر من النيابة العامة في إسطنبول التركية، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" أن النيابة العامة في المدينة لم تتوصل بعد إلى أية معطيات أو أدلة حول مصيرجثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في المدينة ذاتها.

واختفى خاشقجي (59 عاما) يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب دخوله إلى مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه "شجار مع بعض المتواجدين داخلها"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة حتى الآن.