الكشف عن سبب تأجيل لقاء بومبيو مع ممثلي كوريا الشمالية!

جهبنة نيوز

قالت السفيرة الأمريكية المستقيلة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع ممثلي كوريا الشمالية، الذي كان من المقرر عقده في نيويورك يوم الخميس وتم تأجيله لاحقا بدون تفسير، سيعقد، لكن في وقت لاحق، مشيرة إلى أن مسؤولين بكوريا الشمالية كانوا وراء تأجيل الموعد، كونهم غير مستعدين.

وأضافت هيلي للصحفيين يوم امس الخميس: "أن كوريا الشمالية قالت، تحتاج لتأجيل الاجتماع لسبب ما"، مشيرة إلى أن "الوزير بومبيو كان مستعدا للحضور ونحن لا نزال على استعداد للحوار لكنني لا أعتقد أن هناك بعض القضايا الكبيرة. تحدثت مع الإدارة والأمر ببساطة هو أنهم ارجأوا (الاجتماع) لأنهم لم يكونوا مستعدين".

هذا وكانت نويرت قد أعلنت في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، والمبعوث الأميركي الخاص حول كوريا الشمالية، ستيفن بيغان، سيلتقيان مع رئيس إدارة الجبهة المتحدة لحزب العمال الكوري الشمالي، كيم يونغ تشول، يوم الـ 8 من تشرين الثاني/نوفمبر، لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

ويذكر في هذا السياق، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الكوري الجنوبي، مون جي إن، كانا قد عقدا مباحثات في الفترة، من 18 إلى 20 أيلول/سبتمبر، في لقاء هو الثالث لهما هذا العام. ووقع الرئيسان على بيان نوايا مشترك لمواصلة الجهود لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والتهديد بالحرب. وتم خلال هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية وقعها وزيرا دفاع البلدين، تضمنت تدابير ملموسة لمنع الصدامات وضمان الأمن.

وصرح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بعد ذلك، بأن الولايات المتحدة مستعدة لبدء مفاوضات مباشرة مع كوريا الشمالية لتغيير العلاقات الثنائية. وبالإضافة إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة ممثل كوريا الشمالية للاجتماع مع مبعوثها الخاص في فيينا في أقرب فرصة ممكنة.

سبوتنيك