13 مليار ليرة قروض التوفير و167 مليار ليرة الإيداعات

جهينة نيوز

سجل مصرف التوفير إقبالاً على القروض الخاصة بأصحاب المهن العلمية من أطباء وصيادلة ومهندسين التي بدأ بمنحها منذ بداية الشهر الماضي والتي تتراوح قيمة مبلغ القرض ما بين 3 ملايين و25 مليون ليرة تسدد على مدى خمس سنوات، كما ينتظر المصرف موافقة المصرف المركزي زيادة سقف قروض الدخل المحدود من 500 ألف إلى مليون ليرة.‏

وأوضح مصدر في المصرف للثورة أن عدد القروض التنموية الممنوحة للعاملين في الدولة بلغت لغاية تشرين الأول 17283 قرضا قيمتها 8,4 مليارات ليرة والفائدة المتوقعة 2,9 مليار ليرة وقروض المتقاعدين 725 قرضا بقيمة 41,9 مليون ليرة فائدتها 721,9 مليون ليرة والقروض التنموية للعسكريين 9087 قرضا بقيمة 4،5 مليارات ليرة وفائدتها المتوقعة 1,5 مليار ليرة ليصل إجمالي عدد القروض 27095 قرضا وإجمالي قيمة الفوائد المتوقعة 4,5 مليارات ليرة، أما إجمالي قيمة هذه القروض الممنوحة فقد وصلت إلى 13,095 مليار ليرة لغاية تشرين الأول.‏

وأشار المصدر إلى أن إجمالي الإيداعات بلغ لغاية تشرين الأول 167,2 مليار ليرة وإجمالي السحوبات 127,3 مليار ليرة وان مجموع الإيداعات والسحوبات 296,6 مليار ليرة هي حجم التداول لدى مصرف التوفير أما قيمة زيادة ايداعات المصرف 39,8 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي ولغاية تشرين الأول.‏