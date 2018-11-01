إدارة نادي ريال مدريد تخطط لبقاء سولاري

جهينة نيوز:

نجح الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي لريال مدريد من كسب ثقة لاعبي النادي وإدارته ، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق ليلة أمس في دوري أبطال أوروبا بخماسية نظيفة أمام فيكتوريا بلزن التشيكي.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة النادي تخطط لاستمراره بعد أن تعاقدت معه لقيادة الملكي ل 4 مباريات قبل التعاقد مع مدرب جديد خلفاً لجولين لوبيتيجي.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد أنهى سلسلة النتائج المحبطة والفشل في هز الشباك والتي جعلته يتراجع للترتيب التاسع في الليجا ، قبل تولي سولاري المهمة بشكل مؤقت ليحقق 3 انتصارات متتالية خلال 10 أيام ، أعادت الضوء إلى جدران النادي الأبيض.