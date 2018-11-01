من هي بطلة فيلم محمد إمام الجديد؟

الجمعة, 9 تشرين الثاني 2018 الساعة 07:56 | ثقافة وفن, سينما

من هي بطلة فيلم محمد إمام الجديد؟

جهينة نيوز:

فاجئ الممثل المصري محمد إمام جمهوره بعد إعلانه عن اسم بطلة فيلمه الجديد "لص بغداد" ، والتي وصفها بأنها أشطر ممثلات الجيل وهي الفنانة ياسمين رئيس.

فكان البعض يتوقع أن الممثلة ياسمين صبري ستكون البطلة لثالث مرة أمامه ، بعد أن قدما عملين سينمائيين وهما "ليلة هنا وسرور" و "جحيم في الهند" ، واعتبرهما الجمهور ثنائي سيظهر في الكثير من الأعمال القادمة.

يذكر أن مخرج فيلم "لص بغداد" أحمد خالد موسى قد صرح في لقاء تلفزيوني سابق ، أن الفنانة دينا الشربيني كانت المرشحة للعب دور البطولة أمام محمد إمام لكنها اعتذرت ، وبالنسبة للممثلة ياسمين صبري لم تكن مرشحة من الأساس للمشاركة في الفيلم.


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