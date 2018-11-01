هذا هو سبب عدم وجود بوجبا في رحلة فريقه المتوجهة لمانشستر

جهينة نيوز:

تأخر اللاعب الفرنسي بول بوجبا عن رحلة فريقه مانشستر يونايتد التي عادت من مدينة تورنتو الإيطالية لمانشستر الإنجليزية ، بعد نهاية المباراة أمام يوفنتوس بدوري الأبطال.

وأكد اللاعب أن سبب تأخره عن رحلة الفريق هو خضوعه لاختبار المنشطات من قبل الاتحاد الأوروبي بعد نهاية المباراة ، وهو أمر معتاد في مواجهات دوري أبطال أوروبا.

ولكن لحسن حظ بوجبا كانت هناك رحلة أخرى رسمية متجهة من تورينو إلى مانشستر في وقت متأخر ، لكنها لجماهير الشياطين الحمر.

يذكر أن مانشستر يونايتد تغلب على يوفنتوس (2-1) في إطار مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.