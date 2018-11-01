أبراج يوم الجمعة 2018/11/9 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم ٩/ ١١: شخص دائم للبحث عن أجوبة، هادئ ضميرك حي، موثوق تعالج كل شيء بطريقتك، بارع بالتعامل مع القضايا المالية، داعم قوي لافكار عائلتك، تحب الاحتفاظ بافكارك لنفسك وخططك ومشاريعك لديك فرصة لتقوية مهاراتك، الطريق مفتوح أمامك، إمكانيات مستقبلية لتعزيز العمل وارتفاع ملحوظ بدخلك ، حذر بالتوقيع على اوراق العمل، بشكل عام لديك حظ مطلق

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: أسفار ودراسة مفيدة ولقاءات مع أشخاص نافذين، تحقق ربح بفضل حدسك الممتاز، بإمكانك أن تخوض مجال جديد يلائم طبعك، تقوم برحلة تترك أثر مهم، اليوم يسمح لك بعقد علاقات متينة وتعمق بالمعرفة، تتلقى خبر جيد يخص اعمالك واوضاعك، اليوم تكون نشط

الثور: لا تضيع الوقت، تتقدم بمشاريعك ومقترحاتك وتحصل على موافقة كنت تسعى لها، تفرح بانتصار على خصم، تسجل تطور لصالحك في شتى المجالات المهنية والاجتماعية، واجه أمورك بليونة ولا تبالغ بالمواجهة، فواتير واستحقاقات وضرائب

الجوزاء: يوم نشيط، تعامل بخفة مع الشركاء او الغرباء، قد تخسر صفقة او رهان، استفزازات وتحديات صعبة تواجهك اليوم، احتمال مشكلة تتورط بها، انتبه من تسرع في قضايا تتعلق بعرقلة او تأجيل، يوم شائك وحساس

السرطان: يوم مرهق وضاغط على الصعيد المهني بسبب كثرة الانشغالات وضيق الوقت، تحتاج للراحة اكثر من اي وقت آخر، يفيدك استنشاق الهواء النقي، احتمال تجد تحدي مهني وتختبر مؤهلاتك، تفادى ارتكاب الأخطاء ولا تنسى ان غلطة الشاطر بألف، اطلب مساعدة، وانتظر نهار مشرق للتعبير عن أفكارك

الأسد: يوم منتج وفعال يحمل لك المزيد من الأهداف والطموحات مما يدفعك الى المزيد من الصعود نحو القمة، انت جبار بعزيمتك، يوم تكثر فيه الاتصالات وتستعيد مزاجك الإيجابي واندفاعاتك، تلتقي شخص جديد وتقضي وقت رائع، خبر يخص ولد او زواج او خطوات تجاه الزواج

العذراء: يوم هادئ تتخلى عن الخلافات وتطوي صفحة قديمة وتحضر لصفحة جديدة، خصص فترة لاعادة ترتيب المنزل والجلوس به وتخلص من كل ما هو قديم وغير نافع، استقرار عائلي وجو دافئ وتعيد العلاقة الجدية، تختفي الهوة بينك وبين العائلة

الميزان: تبدأ نهارك الجديد متفائلا، التأثيرات الفلكية تدور لصالحك وتصب في مسارك، تنشط اتصالاتك ولقاءاتك وتصلك الاخبار لتحسم امرك وتنجز معاملات، يوم فعال لتحل خلافات او ازمة عالقة، لا تسكت على مضض ولا تترك الغيرة تسيطر عليك، هدايا ولقاءات وزيارات

العقرب: تترقب الحظ في المسائل المالية، احتمال زيادة بدخلك وقد تدعمه بدخل اضافي، رغم الانفراج تحتاج الى ادارة اموالك في خططك الكثيرة ونفقاتك، تاخذ تدابير متنوعة للمتطلبات، تركيزك على امور مالية

القوس: يبتسم لك الحظ، تغييرات أساسية مهمة تقرر مصيرك وترسم نهارك، تنجز مهمة لها أهمية بالنسبة لك وتعرف التغييرات، تشعر ببعض التوتر لكن الوضع يتغير للاحسن، تنجح بلقاء الاشخاص حول مواضيع مفيدة، اهتم بمظهرك الخارجي.

الجدي: تعاني من شعور بالاحباط والخمول، وتعتقد ان القدر يقف في وحهك فلا أمنياتك تتحقق ولا عجلة الزمان تدور كما تريد، اهتم بوضعك الصحي ولا تعرض نفسك للارهاق، وتسلح بالصبر، ثق بنفسك وحافظ على استقرار اوضاعك.

الدلو: نهارك يحمل لك الحظ والدعم والاجتماعات وتاثيرات إيجابية تجعلك تنسى الهموم وتجد حلول سهلة، بداية مهمة لفرص سعيدة واوضاع مختلفة الفرح في كل شيء، اعرف كيف تستخرجه ولبي الدعوات

الحوت: نهار فيه عمل كثير توظف امكانياتك، تضبط وضعك المستنفر، قلل من اصدار الاوامر حتى لا تتحمل مسؤولية، العب دور كبير لتترك انطباعا باوساطك، تعامل مع مسؤولين وسلطة، للبعض تعامل مع مؤسسات او نزلة اسواق.