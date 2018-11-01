الوفد الأفغاني إلى "صيغة موسكو" حول أفغانستان يصل العاصمة الروسية

جهينة نيوز

وصل إلى العاصمة الروسية موسكو الوفد الأفغاني المشارك في لقاء "صيغة موسكو" حول أفغانستان.

وصل الوفد الأفغاني المشارك في لقاء "صيغة موسكو" حول أفغانستان، إلى العاصمة الروسية قادما من العاصمة الأفغانية كابول، ويضم الوفد ممثلين عن المجلس الأعلى.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" ، فإن الوفد قد وصل قبل قليل إلى مقر إقامته في العاصمة موسكو.

وأعلنت حركة "طالبان" أن حضورها اجتماع موسكو حول أفغانستان سيكون عبر وفد مكون من 5 أشخاص. وتشارك الحركة في الاجتماع بدعوة رسمية من السلطات الروسية التي تنظم اللقاء في مسعى لدفع جهود السلام في البلاد.

وأوضح بيان للحركة أنه لن يكون هناك تفاوضات مع الحكومة الأفغانية خلال اجتماعات "صيغة موسكو" حول السلام في أفغانستان، ولكن محاولة لإيجاد حل سلمي لقضية أفغانستان.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيلقي كلمة في جلسة ما يعرف بـ "صيغة موسكو" حول أفغانستان المرتقبة يوم غد الجمعة، 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، بحضور وفد من حركة طالبان الأفغانية، ولأول مرة في لقاء دولي على مثل هذا المستوى الدولي الرفيع.