كيان الاحتلال الصهيوني لأول مرة يتدرب مع اليونان على مهاجمة دول مجاورة

جهينة نيوز

أفادت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الخميس، بأنه شاركت في المناورة الإسرائيلية اليونانية، ست مروحيات يونانية من نوع أباتشي وتشينوك، بإشراف سرب المروحيات "اللمسة السحرية "، التابع لسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان ضابط رفيع في سلاح الجو، أن هذه هي المرة الأولى، التي تجري فيها المروحيات العسكرية اليونانية تدريبا جويا في الأجواء الفلسطينية المحتلة، التي حاكت سلسلة من السيناريوهات المتنوعة، بما في ذلك إسناد القوات البرية، وضرب أهداف متنوعة، وتوفير الغطاء اللازم لباقي الطائرات الحربية.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن الهدف المركزي للمناورة يتمثل في تعزيز العلاقة والتعاون بين سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي مع نظيره اليوناني. ولفتت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ونظيره اليوناني هما الوحيدان اللذان يشغلان مروحيات أباتشي من نوع AH-64.

وعزت القناة العبرية الهدف من التدريب إلى مهاجمة سلاح جو كيان الاحتلال الإسرائيلي لأهداف محددة ومعينة في دول مجاورة لإسرائيل، تقترب في التضاريس الجغرافية من تضاريس اليونان.

و كان جيش الإحتلال قد أجرى تدريبات على مواجهة منظومة اس-300 بي ام-1 التي تملكها اليونان في وقت سابق.