بن سلمان يتهم الرئيس الراحل عبد الناصر والإمام الخميني بتدمير المنطقة

جهينة نيوز

قال رئيس الوفد الانجيلي الذي استضافه ولي العهد السعودي قبل أيام، جويل روزنبرغ يقول إن بن سلمان بدأ اجتماعه مع الوفد بتناول الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر ومهندس الثورة الإيرانية آية الله الخميني، معتبراً إياهما قد دمرا المنطقة وتسببا بمشاكل كبيرة للمملكة العربية السعودية، ويشدد على أن إيران وحزب الله وحماس على رأس قائمة أعداءه.

و نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوفد الإنجيلي إلى السعودية جويل روزنبرغ قوله إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي تستخدمها إسرائيل لوصف المنطقة: "حي صعب".

وفي سرده لتفاصيل الزيارة وما جرى فيها وانطباعاته، أضاف روزنبرغ أن بن سلمان بدأ اجتماعه بتناول اثنين من الشخصيات التاريخية في الشرق الأوسط، الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر ومهندس الثورة الإيرانية آية الله الخميني، واعتبرهما قد "دمرا المنطقة وتسببا بمشاكل كبيرة للمملكة العربية السعودية".

وكما نقل روزنبرغ عن بن سلمان، فإن الأخير شدد للوفد الانجيلي على أن "إيران والاخوان المسلمين وحزب الله وحماس هم أعداء السعودية"، مضيفاً أن "داعش والقاعدة أعداء أيضاً للسعودية".

واستضاف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وفداً مسيحياً إنجيلياً للمرة الأولى، كخطوة جديدة صوب التطبيع العلني بين المملكة و"إسرائيل"، وكان على رأس الوفد الكاتب والناشط الإنجيلي الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جويل روزنبرغ.

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