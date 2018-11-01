وهاب وذبيان وحمدان: تحرير الجيش السوري مختطفي السويداء إنجاز نوعي

جهينة نيوز

نوه رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني وئام وهاب بالعملية البطولية التي قام بها الجيش العربي السوري لتحرير المختطفين من أبناء محافظة السويداء.

وقال وهاب في تصريح له اليوم “منذ البداية راهنا على الجيش العربي السوري لتحرير مختطفي السويداء وكان الرهان في محله.. فتحية للجيش العربي السوري”.

من جهته وجه رئيس تيار /صرخة وطن/ في لبنان جهاد ذبيان التحية للجيش العربي السوري بعد “الإنجاز النوعي الذي حققه ونجاحه في تحرير النساء والأطفال المختطفين من أبناء السويداء من قبضة تنظيم داعش الإرهابي”.

وأشار ذبيان إلى أن هذه الخطوة تؤكد مجددا أن الجيش السوري هو صاحب الكلمة الفصل في الميدان بمواجهة قوى الإرهاب وسيتمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الجغرافيا السورية.

بدوره أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين /المرابطون/ العميد مصطفى حمدان أن سورية انتصرت على الإرهاب لافتا إلى أن الجيش العربي السوري أدى واجبه الوطني بشجاعة وبسالة وحافظ على أمن وسلامة شعبه وأرضه ووطنه.

ونوه حمدان في بيان اليوم بالعملية البطولية التي قام بها الجيش العربي السوري لتحرير المختطفين من أبناء محافظة السويداء.

وقامت مجموعة من أبطال الجيش العربي السوري بعملية بطولية ودقيقة في منطقة حميمة شمال شرق تدمر بالاشتباك المباشر مع مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي الذي اختطف نساء وأطفالا من محافظة السويداء قبل أسابيع وبعد معركة طاحنة استطاع أبطالنا تحرير جميع المختطفين وقتل الإرهابيين المختطفين.

وكانت قرى في ريفي المحافظة الشرقي والشمالي تعرضت في الـ 25 من تموز لهجمات إرهابية بالتزامن مع عمليات إرهابية انتحارية في مدينة السويداء تسببت بارتقاء عدد من الشهداء وخطف عدد من المدنيين جلهم من النساء والأطفال.