مسودة قرار تشمل رفع الغرامة المالية والسجن للمتسولين

جهينة نيوز

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، على وجود مسودة قرار لرفع الغرامة المالية للبالغ الذي يشغل الأطفال أو يمتهن التسول ما يزيد على 100 ألف ليرة، والسجن من 3 أشهر لـ3 سنوات.

وكشفت مديرة الخدمات الاجتماعية في الوزارة ميساء ميداني، عن إدراج مشروع إحداث دور ومكاتب تأهيل المتسولين والمتشردين في كل المحافظات، ضمن موازنة الدولة لـ 2019، وتمت الموافقة عليه.

وأكدت ميداني في حديثها مع "الوطن" على وجود أشخاص يشغلون مجموعات من الأطفال في التسول، كاشفة عن إدراج مشروع إحداث دور ومكاتب تأهيل المتسولين والمتشردين في كل المحافظات ضمن موازنة الدولة لعام 2019 والموافقة عليه.

وأوضحت أن الخطوة التالية هي إنشاء معهد للتأهيل والدمج المجتمعي لجميع الفئات العمرية في كل محافظة، كذلك وجود خطة لتفعيل ثلاثة مكاتب لمعالجة حالات التسول في دمشق وريفها (قدسيا، باب مصلى، الكسوة)، حيث توجد أكثر الحالات وذلك لتغطية المنطقة جغرافيا بالكامل.

ولفتت ميداني إلى تشكيل الوزارة فريقا تطوعيا للإبلاغ عن حالات التسول، لتأخذ الضابطة العدلية الحالة من الشارع، منوهة بتفعيل صندوق المعونة الاجتماعية لمنح الأشخاص غير القادرين على العمل إعانات مثل الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.