ميزة إنتظرها المستخدمون طويلاً في فيسبوك بصدد أن تصبح حقيقة

جهينة نيوز

يخطو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على خطى تطبيق "واتسآب" بتطبيق خاصية محو الرسائل.

فبحسب موقع "Engadget" الأمريكي، فإن موقع التواصل سيقوم بتفعيل خاصية محو الرسائل المرسلة.

بحيث سيكون أمام الشخص المرسل مدة 10 دقائق فقط بعد إرساله للرسالة من أجل محوها، بشرط قبل قرأتها من الجانب المتلقي لها.

وهو مايشبه لحد كبير الخاصية الموجودة في تطبيق "واتسآب" ولكن بفترة زمنية أقصر حيث يسمح "واتسآب" بمحو الرسالة بعد مضي ساعة من إرسالها.

وبحسب معلومات من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فإن إتاحة هذه الميزة ستكون من أجل ضمان أمن المعلومات الخاصة بالموقع.

هذا ويعتبر "فيسبوك" من أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم والموقع الأكثر استخداما، حيث وصل عدد مستخدميه إلى نحو ملياري شخص.