الإمارات كادت تقبض على الحوثي و لكن في تركيا

الخميس, 8 تشرين الثاني 2018 الساعة 19:28 | سياسة, عربي

جهينة نيوز

نشرت وسائل إعلام إماراتية عملية إنزال جوي زعمت أن قوات التحالف السعودي نفذتها على ما أسمته مخبأ عبد الملك الحوثي في جبل مران بصعدة و لكن تبين أن الفيديو لعملية إنزال نفذها الجيش التركي في جبال تركيا و ليست في اليمن ولا في صعدة ولا علاقة لما يحدث في اليمن بما ورد في الفيديو.

و في ذات السياق أعلن الجيش اليمني قطعه إمدادات قوات التحالف بشكل كامل في الساحل الغربي من اربعه محاور, علماً بأن هذه القوات تحاول منذ عدة شهور الإقتراب من صعدة, و قد أعلن التحالف السعودي إحتلال مطار صعدة عشرات المرات ليتبين لاحقاً بأن الخبر كاذب.


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