روسيا تتحدى الشبح الامريكية بـ اس-300

جهينة نيوز

قالت مصادر في وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة صواريخ "إس 300" قادرة على اعتراض أحدث المقاتلات الأمريكية "إف 35" (الشبح) وإسقاطها.

ووفقا للمصادرالروسية، فإن هذه الصواريخ مزودة برادارات متطورة تستطيع تحديد الهدف الأكثر خطورة من بين عدة أهداف، وبإمكان مركز القيادة والتحكم تغيير مسارها بعد الانطلاق من المنصة وتحويل وجهتها لإصابة هدف آخر غير الذي أطلقت لاستهدافه.

وتتكون منظومة الصواريخ الروسية "إس 300" من منصات إطلاق الصواريخ، وعربات الشحن، وعدة أنواع مختلفة من الرادارات الحديثة القادرة على رصد الأهداف من مسافات مختلفة، بالإضافة لمركز القيادة والتحكم لجمع البيانات والمواقع المستهدفة.

و يذكر أن سورية إستلمت مؤخراً ثلاث كتائب من أحدث منظومات اس-300 و دخلت الخدمة القتالية مؤخراً.