رائحة الفاكهة تؤخر اقلاع طيارة لمدة ساعة

جهينة نيوز

رفض ركاب رحلة تابعة لشركة "سريويجايا إير" بين بنغكولو على جزيرة سومطرة وجاكرتا الصعود إلى الطائرة الإثنين لانزعاجهم من رائحة فاكهة الدوريان المعروفة برائحتها الكريهة وخوفا من وزن الحمولة.

ويقبل الكثير من الذواقة في جنوب شرق آسيا على استهلاك فاكهة الدوريان ويعتبرونها "ملكة الفاكهة" بسبب طعمها القريب من بعض الأجبان الزرقاء إلا ان منتقديها يشبهون رائحتها برائحة مياه صرف صحي وقيء وجوارب قذرة.

وهي ممنوعة في الأماكن العامة في عدة دول آسيوية.

وأقرت الشركة أن الطائرة محملة بأكثر من طنين من هذه الفاكهة الكريهة الرائحة لكنها شددت على أن هذه الحمولة لا تشكل خطرا وأن الرائحة ستتبدد في الجو.

وشدد المسؤول في شركة الطيران على أن "الدوريان لا يعتبر منتجا خطرا في الطائرات".

وشدد على أن الرائحة القوية عائدة إلى الحر الاستثنائي مشيرا إلى أن الموظفين اتخذوا اجراءات للحد من الرائحة ومن بينها رش البن المطحون على الفاكهة.

وفي نهاية المطاف أنزلت شركة الطيران الفاكهة وتمكن الركاب من الصعود إلى الطائرة بعد تأخر دام ساعة.

وقال مطار بنغكولو إنه قرر مراجعة الإجراءات المتعلقة بنقل الدوريان في المستقبل لتجنب إزعاج المسافرين.