مستشار في إدارة نظم الجودة: حصلنا على سطر ونصف ضمن المنهاج المدرسي لترسيخ ثقافة الجودة في المجتمع

جهينة نيوز- عبادة محمد

ناقش المشاركون اليوم في ندوة الاربعاء الاقتصادي في غرفة تجارة دمشق وبالتعاون مع مركز إياس الأكاديمي لنظم إدارة الجودة وبمناسبة الاحتفال العالمي باليوم العالمي للجودة أسس ومعايير السلامة الغذائية ونجاحها تجاريا وصناعيا

وأكد المستشار ممدوح توتونجي أن بناء السوق لقطاع الأغذية يبدأ من سلامة الغذاء وهو حق وليس امتياز ولا يرتبط بالسعر حيث يجب ان يكون سليما سواء غلا سعره او انخفض ولكن موضوع الجودة يتناول مرحلة أعلى وهي متطلبات السوق الخارجية فلكل بلد مقاييس جودة خاصة به لذا تم الاتفاق على معايير دولية ناظمة لادارة الجودة وإن متطلبات السوق الخارجية تعكس منهجية المنتج السوري ليكون له حصة سوقية ضمن المنافسة الشديدة في الاسواق الخارجية

واشار توتونجي إلى ان نشر ثقافة الجودة هي واجب مجتمعي لذا حاولت جمعية الجودة جاهدة لادخال معايير الجودة ضمن المنهاج المدرسي ليتم ترسيخه في القاعدة المجتمعية لكنها لم تستطع الحصول على أكثر من سطر ونصف ضمن كتاب العلوم في الصف الثامن

وفي معرض رد المستشار على سؤال ل( جهينة نيوز) بين توتونجني أن ايزو السلامة الغذائية يمكن أن يعطى لمنتج واحد للمنشأة أو لكل المنتجات وهو أمر يتعلق بالاعداد للمنشأة وفي أغلب الأحيان جميع الخطوط الانتاجية تأخذ معايير الجودة مبينا ضرورة ان تكون شهادة HACCP ملزمة لتأسي الشركة لتكون جاهزة للتصدير في أي وقت

وبين عضو غرفة تجارة دمشق منار جلاد ان هناك اختلاف بين معايير الجودة تختلف عن معايير السلامة الغذائية علما ان هناك من يستغل حصوله على الايزو الاداري ليظهره كحاصل على ايزو السلامة الغذائية موضحا أن هدف الندوة توضيحي كي يتعرف الناس انه ليس كل معايير الجودة هي معايير جودة غذائية

وبينَ السيد زياد رمزي أن أهمية الغذاء يشكل عنصرا هاما و حرجا بالنسبة لمتطلبات الحياة البشرية و تنطلق خصوصيته من تأثيره المباشر على الصحة و تسببه في الامراض و التي قد تكون مميته احيانا وأن أهمية المواصفات القياسية شكلت المواصفات القياسية الخاصة بجودة و سلامة الاغذية جزءًا من المجتمع البشري من قديم الزمان هذان العنصران يشكلان الفرص التجارية في الاقتصادات النامية وأن شهادات المطابقة من اجل إعطاء الوثوقية بنظام إدارة سلامة الغذاء المطبق بالشركة لا بد من استخدام شهادات مطابقة صادرة من جهات منح معترف بها في الاسواق المستهدفة

تأتي هذه الندوة ضمن الجهود لترسيخ ونشر ثقافة الجودة في قطاعات المجتمع المختلفة لإثراء الحوار وتبادل الآراء وتسليط الضوء على دور المواصفات في تعزيز الاقتصاد الوطني.