أمير قطر يلتقي أردوغان غدا

جهينة نيوز

أعلنت الرئاسة التركية اليوم الخميس أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيجتمع مع الرئيس رجب طيب أردوغان غدا الجمعة خلال زيارة لتركيا.

وذكرت الرئاسة في بيان أن الزعيمين سيبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، حسبما نقلت رويترز.

وكان تميم بن حمد آل ثاني صرح بأن الأزمة الخليجية فتحت فرصا جديدة أمام بلاده، لافتا إلى أن ما حققته منذ 2017 فاتحة لتحولات نوعية تاريخية في الإمارة، وقال على حسابه الرسمي في موقع "تويتر":

في جوف كل أزمة فرصة، منجزاتنا منذ 2017 محل فخر واعتزاز وهي في جوهرها فاتحة لتحولات نوعية تاريخية في حياة المجتمع القطري.

وأضاف آل ثاني: "بفضلها تعززت علاقاتنا الدولية وازداد اقتصادنا تنوعا واكتفاء واكتشف شعبنا مواطن قوة كامنة وزاد وعيه بأهمية سيادة دولته".