إصابة 5 مدنيين نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في درعا المحطة

جهينة نيوز

أصيب 5 مدنيين بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حي درعا المحطة.

وذكرت سانا أن لغما زرعه إرهابيون في حي درعا المحطة قبيل اندحارهم من المدينة انفجر بالتزامن مع وجود 5 أشخاص في المكان ما أدى إلى إصابتهم بجروح.

وبين مصدر طبي أن قسم الاسعاف في المشفى استقبل 5 مدنيين مصابين بجروح متنوعة ناتجة عن انفجار لغم حالة 4 منهم مستقرة في حين تم نقل الخامس إلى أحد مشافي دمشق لتلقي العلاج المناسب لحالته التي تتطلب تدخلات جراحية وعلاجية خاصة.

واستشهد مدنيان وأصيب اثنان آخران بجروح في الأول من الشهر الجاري جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية بين مدينة داعل وبلدة عتمان بريف درعا الشمالي.

ويواصل عناصر الهندسة في الجيش أعمالهم في تمشيط المناطق المحررة في درعا وريفها لتطهيرها من مخلفات التنظيمات الإرهابية التي عمدت قبل اندحارها من عموم محافظة درعا إلى زرع عبوات ناسفة وألغام في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية بغية دب الرعب في نفوس المهجرين ومنعهم من العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.