سجينة أمريكية تقتلع عينها وتأكلها

جهينة نيوز

أقدمت سجينة اميركية على اقتلاع عينها وأكلها بعدما تجاهلها الحراس لـ 4 ساعات متواصلة من الصراخ والبكاء بحسب موقع فوكس نيوز الأميركي.

وذكر الموقع أنها ظلت تصرخ لأربع ساعات على الأقل، قبل أن تجلس على الأرض وتقتلع عينها،فأسرع إليها الحراس إليها، ليجدوا أنها أكلتها.

وبعد توصيف حالتها بأنها مصابة بمرض "الذهان"، لم يتم تقديم أي دواء للسيدة، التي لم يتم ذكر اسمها، وهو ما جعل صحيفة " لوس أنجلوس تايمز" تنتقد مستوى الرعاية الصحية للمصابين بالأمراض العقلية في سجون كاليفورنيا.

وقال كبير الأطباء النفسانيين مايك غلودينغ إن "السجناء الضعفاء لا يتلقون الرعاية المناسبة"، مضيفًا أن "تلك السجينة كانت بحاجة للدواء بصورة عاجلة، لكن لم يعطيها أحد أي أدوية".