فوائد صحية مذهلة للمتّة.. فما هي؟

جهينة نيوز

يُعدّ شراب المتّة بحسب أخصائيي التغذية مصدراً للفيتامينات والمعادن، ومصدراً طبيعياً لكل المغذيات الدقيقة التي نحتاجها في حياتنا، والمحتوية على فيتامين (A و E و C)، ومعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والصوديوم.

بالدرجة الأولى يفيد في مشاكل عسر الهضم، وعلاج آلام الرأس، كما يمكن اعتباره أيضاً من مشروبات الطاقة والتنبيه، ويفيد بخفض نسبة سكر الدم، وتخفيف الشعور بالجوع وبالتالي يساعد في التنحيف.

كما يساعد شراب المتّة في إدرار البول، ويعالج احتباسه، إضافة إلى تليين المعدة إذا تم شربه على الريق.

أما من الناحية الجمالية، فتتميز المتّة بخصائص تساعد على تأخير الشيخوخة ومنع تكوُّن السيلوليت.

يذكر أن المتّة تحتوي على الكافيين الذي تسبب كثرته مخاطر على القلب لذا يجب الاعتدال في شربها