شاهد دبّ صغير يعطي درسا للملايين بالصمود

جهينة نيوز

إلتقط المصور دميتري كديروف من طائرته مقطع فيديو، يمكنه أن يصنع أيامك حتى نهاية هذا العام مهما كانت أيامك السابقة قاسية أم مليئة بالإحباط

فالوصول إلى القمة يحتاج للصبر حتى إذا كانت السقطات كبيرة ومدوية فلا مجال لليأس أو الفشل أو حتى الاستسلام.

وتظهر في الفيديو دبة أم مع صغيرها يصعدان على منحدر ثلجي كبير ويبدو أن الام قد ارادت أن يتعلم ابنها درساً في الحياة حتى يتمكن بعد ذلك من الوقوف وحده فتركته يصعد وحيدا فيقع ثم يعود للنهوض فيقع إلى أن وجد طريقة للوصول الدرس.

الفيديو تم تداوله بشكل واسع على السوشيال ميديا وتجاوزت عدد مشاهداته المليون مشاهدة خلال ساعات.