الحرس الثوري: قدراتنا الصاروخية عالية وبالغة الدقة

جهينة نيوز

أكد الحرس الثوري الإيراني امتلاك طهران قدرات صاروخية عالية وبالغة الدقة، مشيرا إلى أن "الحرب الاقتصادية لتي لجأ إليها العدو بعد یأسه من الخیار العسکري ضد الشعب الإيراني ستمنى بالفشل".

وأكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، أن إيران تمتلك قدرات صاروخية عالية وبالغة الدقة وأن العدو يخشى من هذه القدرات، لافتا إلى أن العدو لجأ إلى الحرب الاقتصادية بعد یأسه من الخیار العسکري ضد الشعب الإيراني "لكنه سيمنى بالفشل فيها أيضا." بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".

وفي كلمة ألقاها في ملتقى "المجاهدون في الغربة" الدولي المنعقد في مدينة دامغان شمال شرقي إيران، قال العميد سلامي:

"إننا نعلم جميعا بأن الكثير من الأرض الإسلامية أضحت اليوم ساحة جهاد ضد مستكبري العالم حيث ارتدى الشباب درع الجهاد لإنهاء هيمنة المستكبرين على المسلمين".

واعتبر العميد سلامي أن المسلمين قرروا إنهاء سيطرة المستكبرين السياسية والعسكرية والاقتصادية في الأرض الإسلامية ويريدون الانعتاق من ساحة العبودية الحديثة في العالم.

وأضاف: "لهذا السبب تآلفت القلوب مع بعضها بعضا في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وإيران وأفغانستان وباكستان واليمن والبحرين والحجاز ومصر وغالبية الدول الإسلامية الأخرى وتهيأت الأرضية لبلورة الأمة الإسلامية الواحدة، لذا فإن جغرافيا العالم الإسلامي لم تعد ساحة لهيمنة المستكبرين الأمريكيين والبريطانيين والصهاينة وحلفائهم التابعين لهم"، على حد تعبير العميد في الحرس الثوري.

وأكد نائب القائد العام أن أي شعب جعل الجهاد أداة سعادته لا يموت أبدا "ولهذا السبب فإن اليمن لن يموت أبدا وأن شعبه ساع الآن لاستعادة هويته العريقة".