النيابة العامة بإسطنبول: لم نتوصل لمعلومات حول مصير جثة خاشقجي

الخميس, 8 تشرين الثاني 2018 الساعة 14:04 | سياسة, عالمي

النيابة العامة بإسطنبول: لم نتوصل لمعلومات حول مصير جثة خاشقجي

جهينة نيوز

أكد مصدر في النيابة العامة في إسطنبول أن النيابة العامة لم تتوصل بعد إلى أية معطيات أو أدلة حول مصير جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد مصدر من النيابة العامة في إسطنبول التركية أن النيابة العامة في المدينة لم تتوصل بعد إلى أية معطيات أو أدلة حول مصير جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في المدينة ذاتها.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لا توجد لدينا معلومات أو معطيات حول مصير جثة الصحفي السعودي خاشقجي".

وأفاد المصدر ردا على سؤال، حول ما إذا كانت النيابة العامة قد توصلت إلى أدلة تثبت إذابة جثة خاشقجي بالأحماض والتخلص منها نهائيا قال: "لم نحصل على أية معلومات تفيد بتذويب جثة خاشقجي بالحمض".

واختفى الصحفي خاشقجي (59 عاما) يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عقب دخوله إلى مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتله داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه "شجار مع بعض المتواجدين داخلها"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف حتى الآن عن مكان الجثة.


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