إدانة سوري في أمريكا والحكم عليه بالسجن المؤبد

جهينة نيوز

أدانت المحكمة الاتحادية في ولاية أريزونا الامريكية رجلا سوريا بدعى أحمد إبراهيم الأحمد بعد اتهامه بتصميم وتجميع قطع إلكترونية لصنع عبوات ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد بهدف شن هجمات على القوات الأمريكية في العراق. حسب رويترز

وصدر حكم بحقه بالسجن مدى الحياة إضافة إلى السجن 30 عاما إضافيا بعد أن أدانته هيئة المحلفين بتهم مرتبطة بالإرهاب

يذكر أن السوري الأحمد تم اعتقاله في تركيا بمذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول) وظل محتجزا هناك حتى تسليمه للولايات المتحدة في آب 2014بتهمة تصميم وتجميع أجزاء تدخل في صنع أجهزة تفجير لا سلكية ولوحات دوائر إلكترونية تستخدم في العبوات الناسفة التي تزرع على جوانب الطرق لاستهداف القوات الأمريكية في العراق.

وبحسب هذا الاتهام فإن الأحمد صنع أنظمة لا سلكية في منزل في بغداد بمكونات حصل عليها بين عامي 2005 و2010 من شركة لم يُحدد اسمها تقع في أريزونا