برشلونة يكشف عن إصابة كوتينيو ببيان رسمي

الخميس, 8 تشرين الثاني 2018 الساعة 13:40 | رياضة, كرة القدم

برشلونة يكشف عن إصابة كوتينيو ببيان رسمي

جهينة نيوز

نشر نادي برشلونة صباح اليوم بياناً عبر موقعه الرسمي عن تفاصيل الإصابة التي يعاني منها نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو ، وعن مدة غيابه عن الملاعب.

وجاء في البيان : كوتينو خضع للفحوصات الطبية اليوم ، وتبين أنه مصاب بتمزق صغير في العضلة ذات الرأسين للفخذ بالقدم اليسرى ، وسيغيب عن المشاركة مع الفريق لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة.

وبذلك سيغيب النجم البرازيلي عن البارسا في مباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني ، فيما ستكون مشاركته محل شك أمام أتليتيكو مدريد بنفس المسابقة ، وايندهوفن بدوري أبطال أوروبا.


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