بالفيديو.. كيف احتفلت إلهان عمر بدخولها إلى الكونغرس الامريكي

جهينة نيوز

احتفلت الشابة إلهان عمر ذات الاصول العربية لحظة فوزها بحسب النتائج الاولية بدخولها الكونغرس الأمريكي على الطريقة الصومالية مع مقربين منها

ونشرت عبر حسابها على تويتر، مقطعاً مصوراً وهي ترقص مع أنصار لها احتفالاً بالفوز بطريقة صومالية خالصة تشبه الرقص الشعبي الصومالي.

فوز إلهان بعضوية الكونغرس يعتبر خطوة ذات معنى خاص في ظل تصاعد الخطابات المعادية للمهاجرين في الولايات المتحدة الأميركية، خاصة بعد تولي الرئيس الحالي دونالد ترامب.

يذكر أن إلهان عمر قبل عامين أصبحت أول أميركية من أصل صومالي تفوز بمقعد في مجلس تشريعي للولاية في نفس الليلة التي فاز فيها ترامب بالرئاسة، بعد حملة دعا فيها إلى منع كل المسلمين من دخول الولايات المتحدة