صياد ينقذ طفلاً عمره 18 شهراً من وسط البحر

جهينة نيوز

أنقذ صياد سمك في نيوزلندا طفلاً عمره 18 شهراً رآه عائماً على أمواج البحر عندما كان ينشر معدات الصيد في البحر.

وقال الصياد هات : كنت أعتقد بأنه دمية تطفو على سطح الماء ، لكن عندما سحبته وصرخ بهدوء ، قلت لنفسي يا إلهي هذا طفل ، وعلى قيد الحياة.

وذكر بأنه حمل الطفل إلى مخيم قريب وسلمه إلى صاحبة المخيم "ريبيكا سالتر" التي قالت بدورها : كان الطفل شاحب اللون والرمل يغطي شعره وملابسه ، فجلبت مناشف وبطانيات لتدفئته بينما كان يئن طوال الوقت.

واتضح فيما بعد بان والديه كانا نائمين في المخيم ولم يلاحظا كيف خرج من الخيمة وكيف وصل إلى البحر وسقط فيه لمسافة 15 متراً تقريباً.

ويذكر أن الطفل نقل على الفور إلى المستشفى وتبين أنه لم يصب بأي ضرر وحالته الصحية جيدة.